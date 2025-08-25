Старі стовпи світового порядку руйнуються, кажуть в Європі. Наслідки успіху РФ будуть руйнівними

Думки про те, що вдасться повернути все, як було раніше, є пасткою, кажуть співрозмовники

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Повернутись у світ до 2022 року не вийде, повномасштабна війна в Україні є свідченням глибокої трансформації міжнародного ладу, який існував з 1945 року. Про це заявив шведський дипломат та директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст для розбору LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".

Він зазначив, що в Європі є ілюзорна надія, що світовий лад може якимось чином повернутися до моменту 24 лютого 2022 року, але ця ностальгія, за його словами, є пасткою.

"Так більше не буде ніколи. Ми можемо лише формувати майбутнє. У Стокгольмі я не чую повітряних тривог, звуків балістичних ракет, що падають на землю. У Києві – почув. Цей звук – це справжній тривожний дзвінок. Наслідки успіху Росії у війні проти України будуть руйнівними для всієї Європи", – резюмував Льойдквіст.

Віцепрезидент Європарламенту Хаві Лопес вважає, що старі стовпи міжнародного порядку руйнуються, суперництво великих держав посилюється, а застосування грубої сили повернулося на світову арену.

Колишній голова військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європарламенту Пекка Товері вважає, що Європа повинна стати більшою, сильнішою та згуртованішою.

"Щоб вижити в цій глобальній конкуренції великих держав, яка триватиме десятиліттями, нам потрібна Україна, яка буде частиною Європи, захищатиме Європу і вкладатиметься в її економіку", – каже він.

Європейська депутатка Люсія Яр зазначила, що світ вступив в "набагато більш бурхливу епоху", де швидко зростає напруженість. Повномасштабна війна в Україні, на її думку, це лише перша, але важлива ознака.