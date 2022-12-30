Мне нечего обсуждать со страной-агрессором — Санду о возможности диалога с РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в начале своего президентства хотела конструктивных отношений с Россией, но после нападения РФ на Украину ей "нечего обсуждать со страной-агрессором". Об этом Санду сказала в эфире передачи În context на Moldova 1, сообщает NewsMaker.

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Санду прокомментировала регулярные нападки со стороны властей РФ.

"Это угрозы. К сожалению, таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?" — сказала президент.

На вопрос, планирует ли она поездки и встречи с российскими властями Санду ответила: "Мне нечего обсуждать со страной-агрессором".

24 декабря в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниел Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение как развивать нашу страну".

Вадим Ребрина

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