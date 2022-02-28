"Мне стыдно – как человеку, как гражданину". Представитель РФ в ООН выступил против Путина

Вчера, 27 февраля, на онлайн-конференции ООН по климату представитель России, доктор географических наук, профессор Олег Анисимов выступил против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает meduza.io.

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"Мне стыдно – как человеку, как гражданину этой страны. Мне стыдно, что мы не смогли создать в своей стране институты гражданского общества, которые могли бы влиять на решения, принимаемые президентом и правительством. И мы просто были поставлены перед фактом – так же, как жители Украины. Мы были поставлены перед фактом, что мы, как российские граждане, вовлечены в военный конфликт", – сказал Анисимов, после выступления представителя Украины Светланы Краковской, которая в своей речи призвала остановить войну.

После этого Анисимов дал комментарий для meduza.io.

По его словам, это было сказано на закрытой конференции и не предназначалось для прессы, но кто-то рассказал AFP и информация распространилась по миру.

"Я опасаюсь, что мое выступление скажется на моей карьере. Конечно, опасаюсь. Но послушайте меня, мне 64 года. Через две недели будет 65. Я живу в России и не хочу бежать из этой страны, своей родины, просто из-за того, что я чего-то опасаюсь. С точки зрения гражданина страны, я не сказал ничего такого, что эту страну бы опозорило. Ничего такого не сказал, да. И все эти мои опасения – ничто в сравнении с тем чувством удовлетворения, которое я получил, высказав свою позицию. Знаете, не всегда удается сказать так, чтобы это услышали все страны ООН", – сказал Анисимов.

Он продолжил: "Наверное, это не совсем политически грамотно, наверное, можно меня уподобить Грете Тунберг, которая тоже выступала в ООН. Наверное, можно сказать: "Он сумасшедший". В Советском Союзе меня бы отвезли в психушку. Да, я этого опасаюсь, я знаю, как работает репрессивный аппарат. Но не сказать этого, я не мог".

Анисимов попросил журналистов не делать из него знаковую фигуру.

"Я вам дам совет: не надо делать из меня знаковую фигуру. Послушайте меня, у нас в стране я не один. Кто-то говорит, многие молчат. Те, кто говорят, не все услышаны – нет рупора. Просто была ситуация, когда я оказался на площадке — и этот рупор был. Но по всей стране есть высказывания, которые свидетельствуют о том, что не все россияне согласны с тем, что происходит. Не все поддерживают. Это совершенно естественная вещь – странно, если бы это было не так, иначе я бы перестал уважать Россию.

Очень легко сделать из меня Грету Тунберг — вы же понимаете, как умело работают государственные манипуляторы: "Человек не в себе, при всем нашем уважении к его заслугам, но он же в возрасте, да у него и мама недавно умерла". И я буду выглядеть психом. А все совершенно не так", – пояснил Анисимов.

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Наталия Медведева

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