UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мне стыдно – как человеку, как гражданину". Представитель РФ в ООН выступил против Путина

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 15:41
Олег Анисимов (Скриншот видео)

Вчера, 27 февраля, на онлайн-конференции ООН по климату представитель России, доктор географических наук, профессор Олег Анисимов выступил против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает meduza.io.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мне стыдно – как человеку, как гражданину этой страны. Мне стыдно, что мы не смогли создать в своей стране институты гражданского общества, которые могли бы влиять на решения, принимаемые президентом и правительством. И мы просто были поставлены перед фактом – так же, как жители Украины. Мы были поставлены перед фактом, что мы, как российские граждане, вовлечены в военный конфликт", – сказал Анисимов, после выступления представителя Украины Светланы Краковской, которая в своей речи призвала остановить войну.

После этого Анисимов дал комментарий для meduza.io.

По его словам, это было сказано на закрытой конференции и не предназначалось для прессы, но кто-то рассказал AFP и информация распространилась по миру.

"Я опасаюсь, что мое выступление скажется на моей карьере. Конечно, опасаюсь. Но послушайте меня, мне 64 года. Через две недели будет 65. Я живу в России и не хочу бежать из этой страны, своей родины, просто из-за того, что я чего-то опасаюсь. С точки зрения гражданина страны, я не сказал ничего такого, что эту страну бы опозорило. Ничего такого не сказал, да. И все эти мои опасения – ничто в сравнении с тем чувством удовлетворения, которое я получил, высказав свою позицию. Знаете, не всегда удается сказать так, чтобы это услышали все страны ООН", – сказал Анисимов.

Он продолжил: "Наверное, это не совсем политически грамотно, наверное, можно меня уподобить Грете Тунберг, которая тоже выступала в ООН. Наверное, можно сказать: "Он сумасшедший". В Советском Союзе меня бы отвезли в психушку. Да, я этого опасаюсь, я знаю, как работает репрессивный аппарат. Но не сказать этого, я не мог".

Анисимов попросил журналистов не делать из него знаковую фигуру.

"Я вам дам совет: не надо делать из меня знаковую фигуру. Послушайте меня, у нас в стране я не один. Кто-то говорит, многие молчат. Те, кто говорят, не все услышаны – нет рупора. Просто была ситуация, когда я оказался на площадке — и этот рупор был. Но по всей стране есть высказывания, которые свидетельствуют о том, что не все россияне согласны с тем, что происходит. Не все поддерживают. Это совершенно естественная вещь – странно, если бы это было не так, иначе я бы перестал уважать Россию.

Очень легко сделать из меня Грету Тунберг — вы же понимаете, как умело работают государственные манипуляторы: "Человек не в себе, при всем нашем уважении к его заслугам, но он же в возрасте, да у него и мама недавно умерла". И я буду выглядеть психом. А все совершенно не так", – пояснил Анисимов.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Олег Анисимов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 