Мобилизация. Нардеп очертил основные положения законопроекта, обсуждаемые в Раде
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении на этой неделе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и прав защиты ветеранов Михаил Цымбалюк.

"Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной Рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении", – сказал он.

Нардеп также очертил основные положения законопроекта, по которым сейчас продолжается "оживленная дискуссия".

Демобилизация срочников. "Мы требуем, чтобы немедленно, до двух месяцев они были демобилизованы. Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", – рассказал Цымбалюк.

Отсрочка для преподавателей вузов. По словам нардепа, в Раде считают, что преподаватели высших учебных заведений без ученой степени и ученого звания тоже имеют право на отсрочку. "И докторанты, которые на контрактной форме обучения. Они тоже имеют право на отсрочку. А то, что их большое количество, это, пожалуй, не их вина. Это вина правительства, которое давало высшим учебным заведениям сами квоты", – высказался Цымбалюк. 

Ротация и демобилизация. Нардеп заявил, что демобилизация через 36 месяцев – это "слишком долгий срок". "Мы предлагаем 18 месяцев, если 12 из них боец находился в зоне боевых действий. Это будет справедливо. И ротация – за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевого задания, могли отходить на отдых, иметь право возобновиться и отдохнуть", – сказал он.

Лица с инвалидностью. По его словам, за такими людьми должен кто-то ухаживать. "Да, лицо с инвалидностью имеет право определить, кто за ним будет ухаживать. Это одно лицо из родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну – это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение", – резюмировал депутат.

  • 30 января 2024 года правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.
  • В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.
  • Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить во втором.
  • 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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