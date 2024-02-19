Мобилизация. Нардеп очертил основные положения законопроекта, обсуждаемые в Раде

Михаил Цымбалюк надеется, что на этой неделе законопроект могут принять во втором чтении и в целом

Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении на этой неделе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и прав защиты ветеранов Михаил Цымбалюк.

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"Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной Рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении", – сказал он.

Нардеп также очертил основные положения законопроекта, по которым сейчас продолжается "оживленная дискуссия".

→ Демобилизация срочников. "Мы требуем, чтобы немедленно, до двух месяцев они были демобилизованы. Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", – рассказал Цымбалюк.

→ Отсрочка для преподавателей вузов. По словам нардепа, в Раде считают, что преподаватели высших учебных заведений без ученой степени и ученого звания тоже имеют право на отсрочку. "И докторанты, которые на контрактной форме обучения. Они тоже имеют право на отсрочку. А то, что их большое количество, это, пожалуй, не их вина. Это вина правительства, которое давало высшим учебным заведениям сами квоты", – высказался Цымбалюк.

→ Ротация и демобилизация. Нардеп заявил, что демобилизация через 36 месяцев – это "слишком долгий срок". "Мы предлагаем 18 месяцев, если 12 из них боец находился в зоне боевых действий. Это будет справедливо. И ротация – за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевого задания, могли отходить на отдых, иметь право возобновиться и отдохнуть", – сказал он.

→ Лица с инвалидностью. По его словам, за такими людьми должен кто-то ухаживать. "Да, лицо с инвалидностью имеет право определить, кто за ним будет ухаживать. Это одно лицо из родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну – это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение", – резюмировал депутат.

30 января 2024 года правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить во втором.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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