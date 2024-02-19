Мобілізація. Нардеп окреслив основні положення законопроєкту, які обговорюються в Раді

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні цього тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та прав захисту ветеранів Михайло Цимбалюк.

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"Я сподіваюся, що ще цього тижня у Верховної Ради є шанс проголосувати за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. 21 лютого крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави, Комітет з нацбезпеки, оборони й розвідки, і ще цього тижня можна розглянути в другому читанні", – сказав він.

Нардеп також окреслив основні положення законопроєкту, щодо яких наразі триває "жвава дискусія".

→ Демобілізація строковиків. "Ми вимагаємо, щоб негайно, до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", – розповів Цимбалюк.

→ Відстрочення для викладачів ВНЗ. За словами нардепа, у Раді вважають, що викладачі вищих навчальних закладів без наукового ступеня і вченого звання теж мають право на відстрочення. "І докторанти, які на контрактній формі навчання. Вони теж мають право на відстрочку. А те, що їх велика кількість, то це, мабуть, не їхня вина. Це вина уряду, який давав вищим навчальним закладам самі квоти", – висловився Цимбалюк.

→ Ротація та демобілізація. Нардеп заявив, що демобілізація через 36 місяців – це "занадто довгий термін". "Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 з них боєць перебував у зоні бойових дій. Це буде справедливо. І ротація – за який період. А для цього потрібна певна кількість людей, щоби можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання, могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити", – сказав він.

→ Особи з інвалідністю. За його словами, за такими людьми має хтось доглядати. "Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за нею буде доглядати. Це одна особа з-поміж родичів, близьких родичів. Але ще раз підкреслю – це має бути лише одна особа, яку визначить сама людина, за якою потрібен догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього тривають дискусії. І я думаю, що ми знайдемо спільну думку", – резюмував депутат.

30 січня 2024 року уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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