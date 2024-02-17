Зеленський: Питання справедливої мобілізації – це питання ротації

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання справедливої мобілізації – це питання ротації, оскільки військові мають відновлюватися. Про це він заявив на полях Мюнхенської конференції.

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"Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", – пояснив Зеленський.

Він додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу – кількість вже інша.

"Тож питання мобілізації є складною справою", – резюмував глава держави.

На початку лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що керівництво України чекає від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

30 січня 2024 року уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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