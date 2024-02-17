Зеленский: Вопрос справедливой мобилизации – это вопрос ротации

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос справедливой мобилизации – это вопрос ротации, поскольку военные должны восстанавливаться. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции.

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"Вопрос справедливой мобилизации – это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления – количество уже другое.

"Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", – резюмировал глава государства.

В начале февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины ждет от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведение "аудита" военнослужащих, ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало лишь до 300 000 человек.

30 января 2024 года правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклоняющихся: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечание можно будет поправить ко второму.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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