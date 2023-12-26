Мобилизация, подготовка и активная оборона. Секретарь оборонного комитета ВР о войне-2024

Костенко считает, что война в 2024 году будет такой же, как и в 2023-м — позиционной с элементами активных действий

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Война в 2024 году будет позиционной с элементами активных действий, а также это будет период мобилизации и подготовки. Об этом заявил народный депутат, полковник Службы безопасности Украины и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в интервью Укринформу.

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По его словам, война в следующем году будет приблизительно такой же, как и в 2023 году.

"Это будет год мобилизации и подготовки. И это было бы правильно — мобилизовывать и готовить. Наша задача на ближайшую перспективу – не пропустить противника дальше и нанести ему максимальные потери, чем создать условия для дальнейшего продвижения", — сказал Костенко.

Он отметил, что Силам обороны нужны дальнобойные ракеты, которые смогут бить по территории РФ, чтобы уничтожать военные и инфраструктурные объекты.

Также нардеп заявил, что военные нуждаются в снарядах для артиллерии, снаряжении, боеприпасах и стволах.

"Нужно большое количество дронов разных типов и боеприпасов к ним. Системы РЭБ. Также нужны системы ПВО, чтобы мы могли сбивать как можно больше дронов и ракет", — подчеркнул парламентарий.

25 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. LIGA.net узнала, что в документе.

узнала, что в документе. Мобилизация. В новом законе будет порядок раздачи повесток и ограничения прав уклонистов.

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