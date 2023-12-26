Мобілізація, підготовка та активна оборона. Секретар оборонного комітету Ради про війну 2024 року

Костенко вважає, що війна 2024 року буде такою самою, як і 2023-го — позиційною з елементами активних дій

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Війна 2024 року буде позиційною з елементами активних дій, а також це буде період мобілізації та підготовки. Про це заявив народний депутат, полковник Служби безпеки України та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, війна наступного року буде приблизно такою самою, як і 2023 року.

"Це буде рік мобілізації та підготовки. І це було б правильно – мобілізувати і готувати. Наше завдання на найближчу перспективу – не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат, ніж створити умови для подальшого просування", — сказав Костенко.

Він зазначив, що Силам оборони потрібні далекобійні ракети, які зможуть бити по території РФ, щоб знищувати військові та інфраструктурні об'єкти.

Також нардеп заявив, що військові потребують снарядів для артилерії, спорядження, боєприпасів та стволів.

"Потрібна велика кількість дронів різних типів і боєприпасів до них. Системи РЕБ. Також потрібні системи ППО, щоб ми могли збивати якнайбільше дронів і ракет", – підкреслив парламентар.

25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. LIGA.net дізналася, що у документі.

дізналася, що у документі. Мобілізація. У новому законі буде порядок роздачі повісток та обмеження прав ухилянтів.

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