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Мобилизация. Рада намерена расширить список тех, кого не призовут в военное время

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 13:58
Мобилизация. Рада намерена расширить список тех, кого не призовут в военное время - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Рада сделала шаг к расширению списка лиц, которых не будут призывать по всеобщей мобилизации во время войны. В первом чтении поддержаны соответствующие законопроекты №7352 (319 голосов) и №7481 (298 голосов).

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Если №7352 проголосуют во втором чтении, право на отсрочку от призыва получат научные, научно-педагогические, педагогические работники учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Сейчас по закону о мобилизационной подготовке и мобилизации такое право имеют научные и научно-педагогические сотрудники только с ученым званием и/или степенью.

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Если Рада проголосует в целом законопроект №7481, призывать в военное время не будут граждан, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны в зоне АТО/ООС и во время войны при большом вторжении РФ в феврале 2022 года.

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Евгений Пилипенко
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