Мобилизация. Россия выдала десятки тысяч призывных документов – разведка Британии
Армия РФ выдала десятки тысяч призывных документов в рамках мобилизации, теперь она столкнется с проблемой с подготовкой этих военных. Об этом сообщает разведка Британии.
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Первые партии мобилизованных россиян начали прибывать на военные базы, выданы десятки тысяч призывных документов, говорят британцы. Теперь РФ предстоит решить логистическую и административную задачу по подготовке войск.
В отличие от западных армий, РФ проводит начальную подготовку солдат в оперативных подразделения, а не в специальных учебных заведениях, отмечают разведчики. Как правило, армия РФ разворачивает по два батальона, а один остается в гарнизоне для подготовки новобранцев. Однако многие такие "третьи" батальоны РФ уже бросила на войну против Украины.
К тому же многие призванные не имели никакого военного опыта в течение нескольких лет. Из-за отсутствия инструкторов и спешки, вероятно, многие мобилизованные отправятся на фронт с минимальной подготовкой. Скорее всего, среди них будет высокий показатель потерь.
- Утром 21 сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки сразу на линию столкновения.
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