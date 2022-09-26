Мобилизация. Россия выдала десятки тысяч призывных документов – разведка Британии

Армия РФ выдала десятки тысяч призывных документов в рамках мобилизации, теперь она столкнется с проблемой с подготовкой этих военных. Об этом сообщает разведка Британии.

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Первые партии мобилизованных россиян начали прибывать на военные базы, выданы десятки тысяч призывных документов, говорят британцы. Теперь РФ предстоит решить логистическую и административную задачу по подготовке войск.

В отличие от западных армий, РФ проводит начальную подготовку солдат в оперативных подразделения, а не в специальных учебных заведениях, отмечают разведчики. Как правило, армия РФ разворачивает по два батальона, а один остается в гарнизоне для подготовки новобранцев. Однако многие такие "третьи" батальоны РФ уже бросила на войну против Украины.

К тому же многие призванные не имели никакого военного опыта в течение нескольких лет. Из-за отсутствия инструкторов и спешки, вероятно, многие мобилизованные отправятся на фронт с минимальной подготовкой. Скорее всего, среди них будет высокий показатель потерь.

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Марко Сировой

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