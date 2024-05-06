Мобилизация. В Минобороны рассказали, как будет работать реестр военнообязанных "Оберіг"

"Оберіг" взаимодействует с шестью реестрами, это нужно для актуализации данных украинцев

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что реестр военнообязанных "Оберіг" планируют запустить в начале июня. В комментарии Суспильному она кратко очертила, как он будет работать.

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"Мы планируем запустить кабинет в начале июня. То есть будем максимально ускоряться и запускаться в начале июня", – сообщила чиновница.

По ее словам, "Оберіг" – это прежде всего инструмент для понимания государством человеческого капитала, для военного учета граждан, обратной связи граждан и понимания, какие данные по военному учету есть у государства.

Черногоренко отметила, что в настоящее время единственный орган, который вносит данные в "Оберіг", — это работники ТЦК и СП. В то же время "Оберіг" взаимодействует с шестью реестрами, добавила заместитель главы Минобороны.

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"Это реестр Государственной налоговой службы, это реестр Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния. Это сведения о семье, а также о смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки", – рассказала Черногоренко.

Проверить, есть ли человек в розыске как "уклонист", можно в базе "уклонистов" в реестре ТЦК. Для этого нужно написать фамилию, имя и отчество. И если в системе такие люди есть, то увидят все связанные с ней судебные дела, добавила она.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.

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