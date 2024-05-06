Мобілізація. У Міноборони розповіли, як працюватиме реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" планують запустити на початку червня. В коментарі Суспільному вона стисло окреслила, як він працюватиме.
"Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", – повідомила посадовиця.
За її словами, "Оберіг" – це передусім інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян, зворотного зв’язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.
Черногоренко зазначила, що наразі єдиний орган, який вносить дані в "Оберіг", — це працівники ТЦК та СП. Водночас "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами, додала заступниця глави Міноборони.
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"Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки", – розповіла Черногоренко.
Перевірити, чи є людина у розшуку як "ухилянт", можна в базі "ухилянтів" в реєстрі ТЦК. Для цього потрібно написати прізвище, ім'я та по батькові. І якщо в системі такі люди є, то побачать усі судові справи, які з нею пов’язані, додала посадовиця.
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