Мобілізація. У Міноборони розповіли, як працюватиме реєстр військовозобов'язаних "Оберіг"

"Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами, це потрібно для актуалізації даних українців

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" планують запустити на початку червня. В коментарі Суспільному вона стисло окреслила, як він працюватиме.

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"Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", – повідомила посадовиця.

За її словами, "Оберіг" – це передусім інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян, зворотного зв’язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.

Черногоренко зазначила, що наразі єдиний орган, який вносить дані в "Оберіг", — це працівники ТЦК та СП. Водночас "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами, додала заступниця глави Міноборони.

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"Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки", – розповіла Черногоренко.

Перевірити, чи є людина у розшуку як "ухилянт", можна в базі "ухилянтів" в реєстрі ТЦК. Для цього потрібно написати прізвище, ім'я та по батькові. І якщо в системі такі люди є, то побачать усі судові справи, які з нею пов’язані, додала посадовиця.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, що передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

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