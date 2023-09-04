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Мобилизация в Украине и ВВК. Резников детально рассказал, что изменят в работе военкоматов

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 11:41
Мобилизация в Украине и ВВК. Резников детально рассказал, что изменят в работе военкоматов - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что планируют изменить в работе территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, кадровые решения в военкоматах — это ответственность командования Вооруженных Сил Украины, а задача Минобороны — обеспечить технологическую работу. 

"Главная задача — это больше "цифры" в каждый кабинет. Мы ожидаем, что где-то в середине осени, плюс-минус, выйдем на существенное улучшение. Что такое центр комплектации для обычного человека? Это адские круги, очереди, издевательства и коррупционная от этого сразу составляющая, потому что вы стоите в очереди и кто-то кого-то побуждает. Чтобы минимизировать все эти истории, встала задача — снизить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, перевести их в "цифру", чтобы все было комфортно", — сказал Резников.

Он отметил, что в ТЦК внедряется система "Оберег", а работа по цифровизации военкоматов продолжается. 

"Сейчас мы делаем общий приказ с Министерством юстиции об обмене данными. Все, что в реестрах Минюста, а это ЗАГСы, в том числе акты гражданского состояния, регистрация брака, рождения и т.д., оно автоматически будет входить в центр комплектации. Это снизит нагрузку на военкоматы", — заявил глава ведомства. 

Резников подчеркнул: вторая проблема — попытки избежать мобилизации некоторыми гражданами, которые оформляют ложную инвалидность или непригодность. 

"И сам военком, который подвержен коррупции, не может это сделать, только с врачом или медработниками, входящими в ВВК. Мы наработаем много решений, сейчас будут указы, обширный пакет нормативно-правовых актов, минимизирующих возможности злоупотреблений по линии ВВК. Мое оптимистическое видение, что мы ощутим это изменение за несколько месяцев", — резюмировал министр.

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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