Мобілізація в Україні та ВЛК. Резніков детально розповів, що змінять у роботі військкоматів

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що планують змінити у роботі територіальних центрів комплектування (військкоматів). Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, кадрові рішення у військкоматах – це відповідальність командування Збройних Сил України, а завдання Міноборони — забезпечити технологічну роботу.

"Головне завдання — це більше "цифри" в кожен кабінет. Ми очікуємо, що десь в середині осені, плюс-мінус, вийдемо на суттєве покращення. Що таке центр комплектації для звичайної людини? Це пекельні кола, черги, знущання та корупційна від цього відразу складова, тому що ви стоїте в черзі й хтось когось спонукає. Аби мінімізувати всі ці історії, постало завдання — знизити цю паперову армію, файли з особистими справами прибрати, перевести їх у "цифру", щоб усе було комфортно", — сказав Резніков.

Він зазначив, що у ТЦК впроваджується система "Оберіг", а робота з цифровізації військкоматів продовжується.

"Зараз ми робимо спільний наказ з Міністерством юстиції про обмін даними. Все, що в реєстрах Мін'юсту, а це РАГСи, зокрема акти громадянського стану, реєстрація шлюбу, народження тощо, воно автоматично заходитиме в центр комплектації. Це знизить навантаження на військкомати", — заявив глава відомства.

Резніков наголосив: друга проблема — спроби уникнути мобілізації деякими громадянами, які оформлюють неправдиву інвалідність чи непридатність.

"І сам військком, який схильний до корупції, не може це зробити, тільки з лікарем або медпрацівниками, які входять до ВЛК. Ми напрацюємо багато рішень, зараз будуть накази, великий пакет нормативно-правових актів, які мінімізують можливості зловживань з лінії ВЛК. Моє оптимістичне бачення, що ми відчуємо цю зміну за кілька місяців", — резюмував міністр.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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