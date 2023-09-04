Мобілізація в Україні та ВЛК. Резніков детально розповів, що змінять у роботі військкоматів
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що планують змінити у роботі територіальних центрів комплектування (військкоматів). Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, кадрові рішення у військкоматах – це відповідальність командування Збройних Сил України, а завдання Міноборони — забезпечити технологічну роботу.
"Головне завдання — це більше "цифри" в кожен кабінет. Ми очікуємо, що десь в середині осені, плюс-мінус, вийдемо на суттєве покращення. Що таке центр комплектації для звичайної людини? Це пекельні кола, черги, знущання та корупційна від цього відразу складова, тому що ви стоїте в черзі й хтось когось спонукає. Аби мінімізувати всі ці історії, постало завдання — знизити цю паперову армію, файли з особистими справами прибрати, перевести їх у "цифру", щоб усе було комфортно", — сказав Резніков.
Він зазначив, що у ТЦК впроваджується система "Оберіг", а робота з цифровізації військкоматів продовжується.
"Зараз ми робимо спільний наказ з Міністерством юстиції про обмін даними. Все, що в реєстрах Мін'юсту, а це РАГСи, зокрема акти громадянського стану, реєстрація шлюбу, народження тощо, воно автоматично заходитиме в центр комплектації. Це знизить навантаження на військкомати", — заявив глава відомства.
Резніков наголосив: друга проблема — спроби уникнути мобілізації деякими громадянами, які оформлюють неправдиву інвалідність чи непридатність.
"І сам військком, який схильний до корупції, не може це зробити, тільки з лікарем або медпрацівниками, які входять до ВЛК. Ми напрацюємо багато рішень, зараз будуть накази, великий пакет нормативно-правових актів, які мінімізують можливості зловживань з лінії ВЛК. Моє оптимістичне бачення, що ми відчуємо цю зміну за кілька місяців", — резюмував міністр.
- В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
- 11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
- 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.
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