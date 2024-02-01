Мобилизация. Законопроект не будет принят быстро, ожидается много правок — нардеп от СН

Егор Чернев (Фото: Егор Чернев/Facebook)

Законопроект о мобилизации не будет принят быстро. Об этом в комментарии LIGA.net заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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По его словам, документ будет внесен в сессионный зал после рассмотрения в профильном комитете.

Он отметил, что тут есть два варианта: или законопроект будут дорабатывать в комитете перед первым чтением, или его будут рекомендовать принять в первом чтении, чтобы запустить процесс и ко второму чтению убрать все "противоречивые нормы".

"Но процесс принятия законопроекта в целом, по всей видимости, не будет быстрым. Ведь кроме предложений комитета мы ожидаем также значительного количества правок от коллег в парламенте", — сказал Чернев.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно неправильными" случаи, когда военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) забирают мужчин силой на улицах.

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