Мобілізація. Законопроєкт не буде ухвалено швидко, очікується багато правок — нардеп від СН

Єгор Чернєв (Фото: Єгор Чернєв/Facebook)

Законопроєкт про мобілізацію не буде ухвалено швидко. Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, документ буде внесено до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті.

Він зазначив, що тут є два варіанти: або законопроєкт доопрацьовуватимуть у комітеті перед першим читанням, або його рекомендуватимуть ухвалити у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі "суперечливі норми".

"Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту", — сказав Чернєв.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) забирають чоловіків на вулицях силою.

Читайте також: "Скачемо по граблях". Кабмін пропонує нові правила мобілізації: що це і коли чекати