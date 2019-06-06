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06.06.2019, 10:25

Могерини после визита Зеленского: Ждем от РФ освобождения моряков

Могерини после визита Зеленского: Ждем от РФ освобождения моряков - Фото
Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

Высокий представитель ЕС заверила президента Украины в поддержке программы реформ, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи в Брюсселе с президентом Володимиром Зеленским выпустила заявление об украинских моряках с призывом к России. Об этом говорится в сообщении Службы внешних действий ЕС.

"Европейский Союз продолжает ждать, что Россия немедленно освободит 24 украинских военнослужащих и вернет Украине три захваченных корабля", - сказано в документе.

Могерини также подчеркнула, что ЕС готов поддержать выполнение условий минских договоренностей всеми доступными способами. В частности, речь идет о поддержке целей, заявленных Зеленским, относительно "инклюзивного подхода к гражданам, проживающим в районах восточной Украины вне контроля правительства".

25 мая суд ООН обязал РФ освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой". Посол Украины в Германии сказал, что ждет РФ, если она не отпустит моряков. Кремль этого делать не собирается.

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Теги: моряк, вмс, плен, федерика могерини, захват
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