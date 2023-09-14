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"Может, пилоты заболели". У россиян несколько суток "затишье" с авиацией на юге – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 19:47
Авиация РФ (Фото: EPA)

На юге уменьшилось количество авианалетов РФ, но увеличилось число обстрелов из артиллерии и танков. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он рассказал, что за последние два дня россияне стали меньше использовать авиацию на юге. К примеру, за вчерашний день было зафиксировано всего 10 авиаударов.

"На линии боевого столкновения – эдакое затишье относительное", – сказал спикер ВСУ.

На вопрос, с чем это связано, он сказал, что "это просто статистика". Предположил, что летчики РФ могли "заболеть" или дело – в погодных условиях.

"Скажем так, наши парни сейчас закапываются, и, возможно, враг просто не хочет тратить боеприпасы", – сказал спикер ВСУ.

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При этом интенсивность артиллерийских и танковых обстрелов россияне, наоборот, увеличили, однако Силы обороны отвечают, рассказал Штупун.

Он сообщил, что у россиян в течение суток были безуспешные попытки наступать в районе Марьинки, там у оккупантов было 14 неудачных попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении, по его словам, подразделения Сил обороны закрепляются на освобожденных территориях, а в районе Малой Токмачки и Дубового россияне, пытаясь идти вперед, понесли значительные потери.

  • Маляр вчера сообщила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке.
  • Сегодня Маляр заявила об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении, но информация оказалась преждевременной – там продолжаются бои.
  • На Лимано-Купянском направлении россияне "переключились" на район Новоселовского Сватовского района Луганской области, пытаясь прорвать там оборону ВСУ, но "бьются как рыба об лед".

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Оксана Житнюк
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войнаМарьинкаавиациятавриятаврическое направлениеАлександр Штупун
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