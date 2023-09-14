"Може, пілоти захворіли". У росіян кілька діб "затишшя" з авіацією на півдні – ЗСУ

На півдні зменшилась кількість авіанальотів РФ, але побільшало обстрілів з артилерії та танків. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Він розповів, що протягом останніх двох діб росіяни стали менше використовувати авіацію на півдні. Наприклад, за вчорашній день було зафіксовано лише 10 авіаударів.

"На лінії бойового зіткнення – таке собі затишшя відносне", – сказав речник ЗСУ.

На питання, з чим це пов’язано, він сказав, що "це просто статистика". Припустив, що льотчики РФ могли "захворіти" або ж річ – у погодних умовах.

"Скажімо так, наші хлопці зараз закопуються, і, можливо, ворог просто не хоче витрачати боєприпаси", – сказав речник ЗСУ.

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Водночас інтенсивність артилерійських і танкових обстрілів росіяни, навпаки, збільшили, однак Сили оборони відповідають, розповів Штупун.

Він повідомив, що у росіян протягом доби були безуспішні спроби наступати в районі Мар’їнки, там в окупантів було 14 невдалих спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій.

На Мелітопольскому напрямку, за його словами, підрозділи Сил оборони закріплюються на звільнених територіях, а в районі Малої Токмачки й Дубового росіяни, намагаючись йти вперед, зазнали значних втрат.

Маляр учора повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.

Сьогодні Маляр заявила про звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку, але інформація виявилась передчасною – там тривають бої.

На Лимано-Купʼянському напрямку росіяни "переключились" на район Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються як риба об лід".

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