Молдова станет членом ЕС до конца десятилетия – Санду 

Молдова должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1.

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"Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия", - заявила Санду.

Президент Молдовы отметила, что правительство страны должно активнее выполнять условия вступления в ЕС.

Санду намерена обеспечить "безупречное и своевременное" выполнение всех условий, поставленных Молдове как стране-кандидату на вступление в ЕС, до приезда оценочной комиссии ЕС.

Она отметила, что "правительству нужно действовать быстрее, это приоритет. Европейская интеграция — это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения".

11 декабря Санду сказала, что Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, в связи с чем внешние партнеры, включая НАТО, усиливают оборонную помощь.

Сергій Бережний

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