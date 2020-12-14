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Мошенники от имени замгенпрокурора требуют решения личных вопросов – Офис генпрокурора

14.12.2020, 18:03
Мошенники от имени замгенпрокурора требуют решения личных вопросов – Офис генпрокурора - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)

В Офисе генпрокурора заявили о дискредитационной кампании против замгенпрокурора Гюндуза Мамедова – неизвестные звонят от его имени чиновникам и журналистам и требуют содействия в решении личных вопросов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь замгенпрокурора Наталья Непряхина.

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По ее словам, с пятницы от имени Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. При этом звонящий называет своих собеседников по имени и отчеству.

Звонки поступают с номера 095 465-13-51. Известно по крайней мере о 10 таких звонках, сообщила Непряхина. От имени Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных, пишет она. По словам пресс-секретаря, посредником является якобы бы личный помощник замгенпрокурора Денис, который в общается с номера 099 779-64-21.

Непряхина сообщила, что сейчас Мамедов находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.

В Офисе генпрокурора связывают "дискредитационную кампанию" против Мамедова с объявленным недавно намерением Международного уголовного суда начать расследование международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.

18 ноября в Киеве задержали двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение в размере $500 000 обещали иностранному бизнесмену посодействовать в активизации расследования уголовного дела. При этом они заверяли о якобы личных связях с руководством Офиса Генпрокурора.

Вадим Ребрина
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Гюндуз Мамедов Офис генпрокурора

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