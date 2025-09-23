Москву и область в течение всей ночи атаковали дроны – видео

Москва (Иллюстративное фото: Maxim Shipenkov/EPA)

В ночь на 23 сентября столица государства-агрессора находилась под атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Видео, на которых слышны взрывы и пролет БпЛА, распространили местные паблики.

В 19:30 понедельника Собянин заявил, что противовоздушная оборона отражает атаку БпЛА, которые летели на Москву. Он заявил о работе экстренных служб на местах.

Только к полуночи мэр Москвы сообщил о 15 якобы перехваченных и уничтоженных дронов. По его словам, атака продолжалась в течение всей ночи. Всего якобы было уничтожено 32 беспилотника.

О попаданиях власти столицы государства-агрессора традиционно не сообщали.

Как сообщил пропагандистский Telegram-канал Mash, взрывы раздавались в Дубне, Реутове, Кубинке, Одинцове, Подольске, Зеленограде и Сергиевом Посаде.

Из-за атаки в аэропорту Шереметьево ввели план "Ковер" – рейсы перенаправляли в другие города и аэропорты. В то же время пропагандистский ресурс Baza писал о полном закрытии неба над Москвой.

Министерство обороны России сообщило о 69 якобы перехваченных БпЛА в течение ночи – в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях, в Московском регионе и над временно оккупированным Крымом.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Российские регионы регулярно находятся под атакой беспилотников. В частности, в ночь на 20 сентября взрывы раздавались в Саратовской и Самарской областях.

Впоследствии украинский Генштаб сообщил, что были поражены два НПЗ – Саратовский и Новокуйбышевский.