Москву та область впродовж всієї ночі атакували дрони – відео

Москва (Ілюстративне фото: Maxim Shipenkov/EPA)

У ніч проти 23 вересня столиця держави-агресорки була під атакою безпілотників. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Відео, на яких чутно вибухи й проліт БпЛА, розповсюдили місцеві пабліки.

О 19:30 понеділка Собянін заявив, що протиповітряна оборона відбиває атаку БпЛА, які летіли на Москву. Він заявив про роботу екстрених служб на місцях.

Лише до півночі мер Москви повідомив про 15 нібито перехоплених і знищених дронів. За його словами, атака тривала протягом всієї ночі. Загалом нібито було знищено 32 безпілотники.

Про влучання влада столиці держави-агресорки традиційно не говорила.

Як повідомив пропагандистський Telegram-канал Mash, вибухи лунали в Дубні, Реутові, Кубинці, Одінцові, Подольську, Зеленограді та Сергієвому Посаді.

Через атаку в аеропорту Шереметьєво запровадили план "Килим" – рейси переспрямовували в інші міста й аеропорти. Водночас пропагандистський ресурс Baza писав про повне закриття неба над Москвою.

Міністерство оборони Росії повідомило про 69 нібито перехоплених БпЛА впродовж ночі: в Бєлгородській, Брянській, Калузькій, Курській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Саратовській областях, в Московському регіоні та над тимчасово окупованим Кримом.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Російські регіони регулярно зазнають атак безпілотників. Зокрема, у ніч проти 20 вересня вибухи лунали в Саратовській та Самарській областях.

Згодом український Генштаб повідомив, що було уражено два НПЗ – Саратовський і Новокуйбишевський.