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Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен – спутниковый снимок

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 22:42
Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен – спутниковый снимок - Фото
Мост возле Каховской ГЭС, спутниковый снимок (фото - Twitter Benjamin Pittet)

Один из двух пролетов моста через Днепр возле Каховской ГЭС, судя по спутниковому снимку, практически полностью разрушен, второй пролет сильно поврежден. Об этом сообщает в Twitter независимый OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

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"Мост возле Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – пишет Питтет.

Мост возле Каховской ГЭС, спутниковый снимок (фото – Twitter Benjamin Pittet)

Другой OSINT-аналитик, Тим Эрхарт, опубликовал более четкий снимок, который подтверждает предположение Питтета.

Фото – Twitter Tim Ehrhart
 

Сегодня Стратком ВСУ сообщил, что Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области также подвергся ударам

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА

Сергій Бережний
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OSINT новая каховка спутниковые снимки мост через днепр каховская гэс
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