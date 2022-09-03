Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен – спутниковый снимок
Один из двух пролетов моста через Днепр возле Каховской ГЭС, судя по спутниковому снимку, практически полностью разрушен, второй пролет сильно поврежден. Об этом сообщает в Twitter независимый OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.
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"Мост возле Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – пишет Питтет.
Другой OSINT-аналитик, Тим Эрхарт, опубликовал более четкий снимок, который подтверждает предположение Питтета.
Сегодня Стратком ВСУ сообщил, что Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области также подвергся ударам.
Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.
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