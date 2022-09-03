Мост возле Каховской ГЭС практически разрушен – спутниковый снимок

Один из двух пролетов моста через Днепр возле Каховской ГЭС, судя по спутниковому снимку, практически полностью разрушен, второй пролет сильно поврежден. Об этом сообщает в Twitter независимый OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

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"Мост возле Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – пишет Питтет.

Другой OSINT-аналитик, Тим Эрхарт, опубликовал более четкий снимок, который подтверждает предположение Питтета.

Сегодня Стратком ВСУ сообщил, что Антоновский железнодорожный мост в Херсонской области также подвергся ударам.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную Херсонскую область, так как их логистика подорвана.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Сергій Бережний

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