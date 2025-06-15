"Может разозлить Трампа". Россияне повредили здание американского Boeing в Киеве - FT

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Здание, используемое Boeing в Киеве, было сильно повреждено масштабной российской атакой в ночь на 9 июня. Похоже, это было преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании, пишет издание Financial Times со ссылкой на шесть информированных собеседников и фото, с которыми ознакомилось медиа. Оно предполагает, что этот инцидент может разозлить президента США Дональда Трампа.

По словам двух собеседников из Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC) Энди Гундера, здание было среди целей, атакованных РФ во время одного из самых интенсивных ударов за все время полномасштабной войны.

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FT подтвердило фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на которых видно, что здание получило серьезные повреждения, а спасатели тушат пожар внутри него (LIGA.net не нашла фото, о которых идет речь, в соцсетях ГСЧС).

Boeing – одна из ведущих американских компаний, присутствующих в Украине, деятельность которой в основном сосредоточена на инженерной и технической поддержке. Компания сотрудничает с украинским авиастроительным предприятием "Антонов", известным производством тяжелых транспортных самолетов, в том числе военного назначения. Руководители Boeing встречались со своими коллегами из "Антонова" и министром обороны Рустемом Умеровым в начале 2025-го, чтобы обсудить новые совместные предприятия. В прошлом году компании подписали меморандум о взаимопонимании для поиска возможностей сотрудничества в оборонных проектах.

Спикер американской компании отказался комментировать российскую атаку, но отметил, что Boeing ставит во главу угла безопасность своих сотрудников, ни один из которых не пострадал во время удара. Пресс-секретарь отметил стойкость персонала, работающего в сложных и опасных условиях.

Один из сотрудников компании и президент ACC Энди Гундер сообщили, что в компании работает более 1000 людей по всей Украине, и она продолжает функционировать практически беспрепятственно, несмотря на более чем три года полномасштабной войны.

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Хотя здание компании в Киеве и было повреждено, но не было "никаких операционных сбоев" в работе, сообщил Андрей Корягин, заместитель генерального директора Boeing в Украине.

FT предполагает, что явное нападение на такую известную американскую компанию в Украине и нанесенный ей ущерб может разозлить президента США Трампа, который признавал, что все больше разочаровывается в отношениях с Москвой. Следует заметить, что руководитель Штатов также регулярно говорит и о "разочаровании" в Украине, а его заявления с критикой РФ все еще привели к введению новых санкций.

"Российские удары по американским компаниям в Украине являются еще одним примером игнорирования Путиным мирных усилий США. Тот факт, что Россия нацеливается на американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США – как в миротворческих усилиях, так и в обеспечении безопасности Украины и остальной Европы", – заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Также, считает медиа, этот удар может поднять вопрос о том, не расширяет ли Россия сферу своего внимания на западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины. Западные чиновники предупреждали об усилении кампании российского саботажа и подрывной деятельности против американских и европейских объектов по всему континенту. Многие из них связаны с поступающей в Украину западной помощью, а также с компаниями, производящими или поставляющими оружие и другое оборудование Киеву, сообщал американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

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Boeing – не первая американская компания, пострадавшая от войны. Президент Американской торговой палаты в Украине заявил, что 32% из почти 700 членов ACC имели сотрудников, погибших из-за российских атак с 2022 года.

По словам Гундера, почти половина членов ACC также сообщили о повреждении или разрушении своих объектов – от выбитых окон до полного уничтожения производств, офисных зданий и других объектов.

Ночью и утром 9 июня Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.

Спикер Воздушных сил ВСУ сообщал, что главной целью оккупантов во время этого массированного обстрела был один из оперативных аэродромов.