"Может разозлить Трампа". Россияне повредили здание американского Boeing в Киеве - FT
Здание, используемое Boeing в Киеве, было сильно повреждено масштабной российской атакой в ночь на 9 июня. Похоже, это было преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании, пишет издание Financial Times со ссылкой на шесть информированных собеседников и фото, с которыми ознакомилось медиа. Оно предполагает, что этот инцидент может разозлить президента США Дональда Трампа.
По словам двух собеседников из Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC) Энди Гундера, здание было среди целей, атакованных РФ во время одного из самых интенсивных ударов за все время полномасштабной войны.
FT подтвердило фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на которых видно, что здание получило серьезные повреждения, а спасатели тушат пожар внутри него (LIGA.net не нашла фото, о которых идет речь, в соцсетях ГСЧС).
Boeing – одна из ведущих американских компаний, присутствующих в Украине, деятельность которой в основном сосредоточена на инженерной и технической поддержке. Компания сотрудничает с украинским авиастроительным предприятием "Антонов", известным производством тяжелых транспортных самолетов, в том числе военного назначения. Руководители Boeing встречались со своими коллегами из "Антонова" и министром обороны Рустемом Умеровым в начале 2025-го, чтобы обсудить новые совместные предприятия. В прошлом году компании подписали меморандум о взаимопонимании для поиска возможностей сотрудничества в оборонных проектах.
Спикер американской компании отказался комментировать российскую атаку, но отметил, что Boeing ставит во главу угла безопасность своих сотрудников, ни один из которых не пострадал во время удара. Пресс-секретарь отметил стойкость персонала, работающего в сложных и опасных условиях.
Один из сотрудников компании и президент ACC Энди Гундер сообщили, что в компании работает более 1000 людей по всей Украине, и она продолжает функционировать практически беспрепятственно, несмотря на более чем три года полномасштабной войны.
Хотя здание компании в Киеве и было повреждено, но не было "никаких операционных сбоев" в работе, сообщил Андрей Корягин, заместитель генерального директора Boeing в Украине.
FT предполагает, что явное нападение на такую известную американскую компанию в Украине и нанесенный ей ущерб может разозлить президента США Трампа, который признавал, что все больше разочаровывается в отношениях с Москвой. Следует заметить, что руководитель Штатов также регулярно говорит и о "разочаровании" в Украине, а его заявления с критикой РФ все еще привели к введению новых санкций.
"Российские удары по американским компаниям в Украине являются еще одним примером игнорирования Путиным мирных усилий США. Тот факт, что Россия нацеливается на американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США – как в миротворческих усилиях, так и в обеспечении безопасности Украины и остальной Европы", – заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
Также, считает медиа, этот удар может поднять вопрос о том, не расширяет ли Россия сферу своего внимания на западные компании, связанные с оборонным и авиационным секторами Украины. Западные чиновники предупреждали об усилении кампании российского саботажа и подрывной деятельности против американских и европейских объектов по всему континенту. Многие из них связаны с поступающей в Украину западной помощью, а также с компаниями, производящими или поставляющими оружие и другое оборудование Киеву, сообщал американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Boeing – не первая американская компания, пострадавшая от войны. Президент Американской торговой палаты в Украине заявил, что 32% из почти 700 членов ACC имели сотрудников, погибших из-за российских атак с 2022 года.
По словам Гундера, почти половина членов ACC также сообщили о повреждении или разрушении своих объектов – от выбитых окон до полного уничтожения производств, офисных зданий и других объектов.
- Ночью и утром 9 июня Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.
- Спикер Воздушных сил ВСУ сообщал, что главной целью оккупантов во время этого массированного обстрела был один из оперативных аэродромов.