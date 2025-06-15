"Може розлютити Трампа". Росіяни пошкодили будівлю американського Boeing у Києві

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Будівля, яку використовує Boeing у Києві, була сильно пошкоджена масштабною російською атакою у ніч на 9 червня. Схоже, це було навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії, пише видання Financial Times з посиланням на шістьох поінформованих співрозмовників та фото, які з якими ознайомилося медіа. Воно припускає, що цей інцидент може розлютити президента США Дональда Трампа.

За словами двох співбесідників з Boeing, трьох українських посадовців та глави Американської торговельної палати в Україні (ACC) Енді Гундера, будівля була серед цілей, атакованих РФ під час одного з найінтенсивніших ударів за весь час повномасштабної війни.

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FT підтвердило фото Державної служби з надзвичайних ситуацій, на яких видно, що будівля зазнала серйозних пошкоджень, а рятувальники гасять пожежу всередині неї (LIGA.net не знайшла фото, про які йдеться, у соцмережах ДСНС).

Boeing – одна з провідних американських компаній, присутніх в Україні, діяльність якої здебільшого зосереджена на інженерній та технічній підтримці. Компанія співпрацює з українським авіабудівним підприємством "Антонов", відомим виробництвом важких транспортних літаків, у тому числі військового призначення. Керівники Boeing зустрічалися зі своїми колегами з "Антонова" та міністром оборони Рустемом Умєровим на початку 2025-го, аби обговорити нові спільні підприємства. Минулоріч компанії підписали меморандум про взаєморозуміння для пошуку можливостей співпраці в оборонних проєктах.

Речник американської компанії відмовився коментувати російську атаку, але зазначив, що Boeing ставить на перше місце безпеку своїх співробітників, жоден з яких не постраждав під час удару. Прессекретар відзначив стійкість персоналу, який працює у складних та небезпечних умовах.

Один з працівників компанії та президент ACC Енді Гундер повідомили, що в компанії працює понад 1000 людей по всій Україні, і вона продовжує функціонувати практично безперешкодно, попри більш ніж три роки повномасштабної війни.

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Хоча будівля компанії у Києві й була пошкоджена, але не було "жодних операційних збоїв" у роботі, повідомив Андрій Корягін, заступник генерального директора Boeing в Україні.

FT припускає, що явний напад на таку відому американську компанію в Україні та завдані їй збитки можуть розлютити президента США Трампа, який визнавав, що дедалі більше розчаровується у відносинах з Москвою. Слід зауважити, що керівник Штатів також регулярно каже і про "розчарування" в Україні, а його заяви з критикою РФ все ще не призвели до запровадження нових санкцій.

"Російські удари по американських компаніях в Україні є ще одним прикладом ігнорування Путіним мирних зусиль США. Той факт, що Росія націлюється на американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США – як у миротворчих зусиллях, так і в забезпеченні безпеки України та решти Європи", – заявив виданню український міністр закордонних справ Андрій Сибігас.

Також, вважає медіа, цей удар може порушити питання про те, чи не розширює Росія сферу своєї уваги на західні компанії, пов'язані з оборонним та авіаційним секторами України. Західні посадовці попереджали про посилення кампанії російського саботажу і підривної діяльності проти американських і європейських об'єктів по всьому континенту. Багато з них пов'язані з західною допомогою, що надходить до України, а також з компаніями, що виготовляють або постачають зброю та інше устаткування Києву, повідомляв американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

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Boeing – не перша американська компанія, яка постраждала від війни. Президент Американської торговельної палати в Україні заявив, що 32% з майже 700 членів ACC мали співробітників, які загинули через російські атаки з 2022 року.

За словами Гундера, майже половина членів ACC також повідомили про пошкодження або руйнування своїх об'єктів – від вибитих вікон до повного знищення виробництв, офісних будівель та інших об'єктів.

Уночі й уранці 9 червня Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей. Найбільше від обстрілів потерпали Київ і Рівне.

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що головною ціллю окупантів під час цього масованого обстрілу був один з оперативних аеродромів.