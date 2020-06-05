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МВД инициирует изменения в законодательство Украины о суррогатном материнстве

МВД инициирует изменения в законодательство Украины о суррогатном материнстве - Фото
Фото: mvs.gov.ua
05.06.2020, 20:48

Сегодняшнее законодательство дает возможность для мошенничества в сфере услуг по суррогатному материнству, говорят в МВД

МВД инициирует создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых коллизий между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сегодня эту тему представители МВД обсудили с дипломатами Германии, Великобритании, Испании и Франции.

Глава департамента по борьбе с торговлей людьми МВД Артем Крищенко заявил, что причина проблем, с которыми сталкиваются иностранные граждане, пользуясь услугами суррогатного материнства в Украине, - в правовых коллизиях между законодательством Украины и других государств, где рождение детей с помощью суррогатного материнства запрещено.

В МВД считают, что сегодняшнее законодательство не позволяет качественно бороться с правонарушениями в сфере суррогатного материнства, а также дает возможность для мошенничества и других нарушений закона. Речь, по словам правоохранителей, идет о фальсификации документов и нелегальном пересечении границы.

Для детального изучения вопроса будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Нацполиции.

В мае компания BioTexCom опубликовала видео, из которого выяснилось, что в столичном отеле Венеция находятся 46 детей, рожденных суррогатными матерями - их не могут забрать иностранные родители-клиенты клиники из-за закрытых в связи с коронавирусом границ. 

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что коммерческое суррогатное материнство нарушает права детей.

Вадим Ребрина
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