Украина становится международным онлайн-магазином младенцев – детский омбудсмен

Дети от суррогатных матерей в Киеве (скриншот видео BioTexCom)

В Украине развивается коммерческое суррогатное материнство, которое, по мнению детского омбудсмена Николая Кулебы, нарушает права детей. Так чиновник прокомментировал в Facebook ситуацию вокруг 46 младенцев от суррогатных матерей, которые сейчас находятся в киевском отеле из-за коронавирусного карантина.

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"Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", - сказал он.

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Кулеба говорит, что каждый ребенок имеет право на семью, но в сложившейся ситуации оно не защищено.

"Дети, которые сегодня находятся в отеле фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических", - написал он.

Омбудсмен также сослался на "заявление представителей одной из палат парламента Германии" 1991 года, в котором говорилось, что "суррогатное материнство противоречит правам ребенка", поскольку "не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает".

Кулеба подчеркнул, что выступает "категорически против" коммерческого суррогатного материнства. Он считает, что эта процедура "объективизирует ребенка и позиционирует его как товар".

LIGA.net вчера обратилась за комментарием о ситуации к компании BioTexCom, которая опубликовала видео с младенцами в киевском отеле. На момент публикации новости ответа нет.

Вчера сообщалось, что компания BioTexCom опубликовала заявила, что Украина вновь попадает в "эпицентр скандала с правами детей". видео, из которого выяснилось, что в столичном отеле Венеция находятся 46 детей, рожденных суррогатными матерями - их не могут забрать иностранные родители-клиенты клиники из-за закрытых в связи с коронавирусом границ. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина вновь попадает в "эпицентр скандала с правами детей".

механизме, который позволит вывезти этих детей из страны. Вечером Денисова рассказала

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