МВД объяснило, почему Кузьмина сняли с розыска, ГПУ - пока нет

Ренат Кузьмин (скриншот)

Перед тем, как бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина, который стал депутатом девятого созыва Верховной Рады сняли с розыска, уголовное производство в отношении него закрыла Генеральная прокуратура. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Радио Свобода.

"Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела", - сказал Шевченко.

В пресс-службе Генпрокуратуры не смогли назвать причину закрытия уголовного производства и порекомендовали написать информационный запрос, пишет Радио Свобода. Корреспонденту LIGA.net дозвониться в пресс-службу ГПУ не удалось.