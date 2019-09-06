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МВД объяснило, почему Кузьмина сняли с розыска, ГПУ - пока нет

МВД объяснило, почему Кузьмина сняли с розыска, ГПУ - пока нет - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)
06.09.2019, 18:13

По словам пресс-секретаря МВД, уголовное производство в отношении экс-замгенпрокурора закрыла Генпрокуратура

Перед тем, как бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина, который стал депутатом девятого созыва Верховной Рады сняли с розыска, уголовное производство в отношении него закрыла Генеральная прокуратура. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Радио Свобода.

"Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела", - сказал Шевченко.

В пресс-службе Генпрокуратуры не смогли назвать причину закрытия уголовного производства и порекомендовали написать информационный запрос, пишет Радио Свобода. Корреспонденту LIGA.net дозвониться в пресс-службу ГПУ не удалось.

  • Вчера стало известно, что карточка с данными о розыске Кузьмина, удалена с сайта МВД.
  • В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания в 2010 году экс-главы МВД Юрия Луценко. МВД направило письмо Интерполу с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, но Интерпол счел, что дело "имеет политический характер" и отказал.
  • На последних парламентских выборах Кузьмин баллотировался в депутаты по списку Оппозиционной платформы – За життя. После обращения ГПУ о том, что экс-чиновник в течение последних пяти лет скрывался на временно оккупированной территории Крыма, а также в России, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. Однако Верховный суд восстановил его кандидатом в депутаты.
  • 29 августа Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором.
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Ренат Кузьмин гпу мвд розыск
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