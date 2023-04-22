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МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 17:45
МВД показало, как бойцы
Фото: Азов

Министерство внутренних дел опубликовало фото отработки бойцами "Азова" десантирования с бронетехники, штурма окопов и зданий в ситуации ближнего боя "close-quarters battle (CQB)".

Во время занятий военные прошли боевое слаживание с использованием бронемашин International MaxxPro.

МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото

МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото

Отдельное внимание уделялось "зачистке" помещений, что считается одной из самых сложных задач в CQB и объединяет элементы полицейской тактики с военной.

МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото

"Приобретение подобных навыков – залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", – отметили в МВД.

МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото
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Вадим Ребрина
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мвд Азов
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