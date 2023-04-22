МВД показало, как бойцы "Азова" отрабатывают "зачистку" – фото

Министерство внутренних дел опубликовало фото отработки бойцами "Азова" десантирования с бронетехники, штурма окопов и зданий в ситуации ближнего боя "close-quarters battle (CQB)".

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Во время занятий военные прошли боевое слаживание с использованием бронемашин International MaxxPro.

Отдельное внимание уделялось "зачистке" помещений, что считается одной из самых сложных задач в CQB и объединяет элементы полицейской тактики с военной.

"Приобретение подобных навыков – залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", – отметили в МВД.

13 апреля президент Владимир Зеленский провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой. Обсудили управление передовой и обеспечение активных военных действий Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что не стоит ждать какого-то конкретного дня, когда ВСУ объявят о начале контрнаступления. По ее словам, контрнаступательные действия уже идут.

Вадим Ребрина

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