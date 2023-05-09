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МВД: В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 17:41
МВД: В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота – фото - Фото
Киевское водохранилище (Фото: МВД)

В Киевском водохранилище 9 мая было обнаружено тело российского пилота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Правоохранители установили, что погибшим является военнослужащий армии РФ. В ведомстве отметили, что об этом свидетельствуют форма и нагрудный шеврон, на котором указано "старший лейтенант Манкишев Р.Г."

"Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24", – проинформировали в МВД.

В марте 2022 года Главное управление разведки Минобороны опубликовало список личного состава бригады армейской авиации России, совершавшей боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

В этом списке было имя старшего лейтенанта Манкишева Р.Г.

В свою очередь начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что тело обнаружили 9 мая на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

По словам генерала, оккупант был командиром сбитого российского вертолета.

"Летчик Рома всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", – подытожил Небытов.

В сети также обнародовали видео (18+) "находки". Просмотр не рекомендован лицам младше 18 лет.

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Олег Васьків
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