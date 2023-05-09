МВД: В Киевском водохранилище обнаружили тело российского пилота – фото
В Киевском водохранилище 9 мая было обнаружено тело российского пилота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Правоохранители установили, что погибшим является военнослужащий армии РФ. В ведомстве отметили, что об этом свидетельствуют форма и нагрудный шеврон, на котором указано "старший лейтенант Манкишев Р.Г."
"Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24", – проинформировали в МВД.
В марте 2022 года Главное управление разведки Минобороны опубликовало список личного состава бригады армейской авиации России, совершавшей боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.
В этом списке было имя старшего лейтенанта Манкишева Р.Г.
В свою очередь начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов добавил, что тело обнаружили 9 мая на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.
По словам генерала, оккупант был командиром сбитого российского вертолета.
"Летчик Рома всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений", – подытожил Небытов.
В сети также обнародовали видео (18+) "находки". Просмотр не рекомендован лицам младше 18 лет.
- С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 195 620 своих солдат. За прошедшие сутки, 8 мая, украинские защитники уничтожили еще 650 оккупантов.
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