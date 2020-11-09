"Мы исправляем ошибки. Это и есть демократия". Экс-посол США в Украине – о победе Байдена

Уильям Тейлор заявил, что и американцы, и украинцы "знают, что ни одно правительство не совершенно", но США стараются исправить ошибки

Администрация США так же, как и украинская, допускает ошибки, но "старается их исправить и стать лучше – это и есть демократия". В таких словах отреагировал на победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах в США, заявил в комментарии Суспільне бывший посол этой страны в Украине (2006—2009) Уильям Тейлор.

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Экс-временный поверенный в делах США в Украине (2019-2020) спрогнозировал, что с учетом итогов выборов нашей стране "следует ждать последовательности в поддержке суверенитета и независимости, а также демократии".

"Байден знает, насколько Украина важна для США. Он очень сведущ в зарубежной политике. Он знает, что Украина находится на передовой войны с Россией", – уточнил Тейлор.

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Экс-посол добавил, что "и американцы, и украинцы знают, что ни одно правительство не совершенно".

"Мы делаем ошибки, мы сделали много их в прошлом. В американской истории было много плохих вещей. Поэтому ключевой мой посыл таков: мы не безупречны, мы делали и будем делать ошибки, но мы стараемся их исправить, мы стараемся быть лучшими, это и есть демократия. <...> Это трудно, это процесс, который не имеет конца. Но мы все равно делаем это", – пояснил он.

В конце февраля 2020-го Тейлор прокомментировал "дело Байдена" в ГБР и заявил, что Украине "надо быть осторожнее", чтобы из-за возможного вмешательства во внутреннюю политику США не лишиться двухпартийной поддержки.

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Евгений Пилипенко

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