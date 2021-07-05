"Мы можем стать идеальным союзником". Греция поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
Греция будет поддерживать вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
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"Мы будем поддерживать вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС. Мы очень удивлены, что Украина хочет усилить свои отношения с ЕС по решениям общей политики ЕС. Мы приветствуем, что Украина присоединяется к этим решениям. Это очень правильно, так как Украина таким образом входит в мировое сообщество и вы имеете в этом нашу большую поддержку. Мы надеемся, что уже очень скоро завершится процесс присоединения Украины ко всем положениям ЕС. Для меня это большая радость", – сказал Дендиас.
По его словам, на данном этапе Украине следовало бы больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Мы верим, что вы принадлежите к Европейскому Союзу наряду с нами", – подчеркнул глава греческой дипломатии.
Кроме того, Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.
- 8 мая президент Латвии Егилс Левитс также подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.
- Ранее посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас говорил, что Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году.
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС. Принципиальных преград для этого он не видит.
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