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"Мы можем стать идеальным союзником". Греция поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 17:20
Кулеба и Дендиас (Фото - ЕРА)

Греция будет поддерживать вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой

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"Мы будем поддерживать вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС. Мы очень удивлены, что Украина хочет усилить свои отношения с ЕС по решениям общей политики ЕС. Мы приветствуем, что Украина присоединяется к этим решениям. Это очень правильно, так как Украина таким образом входит в мировое сообщество и вы имеете в этом нашу большую поддержку. Мы надеемся, что уже очень скоро завершится процесс присоединения Украины ко всем положениям ЕС. Для меня это большая радость", – сказал Дендиас.

По его словам, на данном этапе Украине следовало бы больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы верим, что вы принадлежите к Европейскому Союзу наряду с нами", – подчеркнул глава греческой дипломатии.

Кроме того, Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.

Читайте также: Глава Европарламента поддержал вступление четырех стран Балкан в ЕС

Станислав Стороженко
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ЕС нато Греция дипломат дмитрий кулеба Никос Дендиас COVID-паспорт
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