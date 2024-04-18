"Мы не можем полагаться только на США". Боррель призвал Евросоюз дать Украине системы ПВО
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС должны направить свои системы противовоздушной обороны для усиления украинской ПВО. С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри, цитирует издание Reuters.
"У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы. Мы должны забрать их из наших казарм, где они на всякий случай, и отправить в Украину, где бушует война", – заявил Боррель.
Он отметил, что иначе энергосистема страны будет разрушена в результате российских атак.
"И ни одна страна не может воевать, не имея электричества дома, на заводах, в интернете, во всем", – сказал он.
Боррель подчеркнул, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает необходимый пакет помощи для Украины.
"Но мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "О, США сделают это", – заявил дипломат.
- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.
- 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.
- 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.
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