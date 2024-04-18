"Мы не можем полагаться только на США". Боррель призвал Евросоюз дать Украине системы ПВО

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС должны направить свои системы противовоздушной обороны для усиления украинской ПВО. С таким заявлением дипломат выступил перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри, цитирует издание Reuters.

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"У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы. Мы должны забрать их из наших казарм, где они на всякий случай, и отправить в Украину, где бушует война", – заявил Боррель.

Он отметил, что иначе энергосистема страны будет разрушена в результате российских атак.

"И ни одна страна не может воевать, не имея электричества дома, на заводах, в интернете, во всем", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает необходимый пакет помощи для Украины.

"Но мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "О, США сделают это", – заявил дипломат.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к существующим системам ПВО.

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