"Ми не можемо покладатися лише на США". Боррель закликав Євросоюз надати Україні системи ППО

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що держави ЄС мають надіслати свої системи протиповітряної оборони для посилення української ППО. З такою заявою дипломат виступив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на італійському острові Капрі, цитує видання Reuters.

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"У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Ми повинні забрати їх з наших казарм, де вони про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна", – заявив Боррель.

Він зазначив, що інакше енергосистема країни буде зруйнована внаслідок російських атак.

"І жодна країна не може воювати, не маючи електрики вдома, на заводах, в інтернеті, у всьому", – сказав він.

Боррель наголосив, що шкодує, що "внутрішня політика" в США затримує необхідний пакет допомоги для України.

"Але ми не можемо покладатися лише на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити: "О, США зроблять це", – заявив дипломат.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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