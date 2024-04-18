"Ми не можемо покладатися лише на США". Боррель закликав Євросоюз надати Україні системи ППО
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що держави ЄС мають надіслати свої системи протиповітряної оборони для посилення української ППО. З такою заявою дипломат виступив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на італійському острові Капрі, цитує видання Reuters.
"У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Ми повинні забрати їх з наших казарм, де вони про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна", – заявив Боррель.
Він зазначив, що інакше енергосистема країни буде зруйнована внаслідок російських атак.
"І жодна країна не може воювати, не маючи електрики вдома, на заводах, в інтернеті, у всьому", – сказав він.
Боррель наголосив, що шкодує, що "внутрішня політика" в США затримує необхідний пакет допомоги для України.
"Але ми не можемо покладатися лише на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити: "О, США зроблять це", – заявив дипломат.
- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
- 10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.
- 13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.
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