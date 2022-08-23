Мы не устанем повторять, что Крым это Украина, как и Донецк, и Луганск – Блинкен

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США не устанут повторять, что Крым – это Украина, так же как Донецк и Луганск. Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен в выступлении по видеотрансляции на втором саммите Крымской платформы.

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Соединенные Штаты считают принципиально важным подчеркивать, что временно оккупированные Россией Крым, Донецк и Луганск были и остаются территорией Украины, сказал Госсекретарь США.

"Это было нашей позицией в 2014, это остается позицией США и сейчас", – сказал Блинкен.

Уважение к независимости Украины – это основа Крымской платформы, сказал Блинкен. Он указал на то, что территориальная целостность государств является основополагающим принципом мирового порядка, и если она где-то нарушается, это всегда вопрос безопасности всего мира.

Он также отметил, что именно в оккупированном Крыму россияне отрабатывали приемы и методы, которые применяют сейчас на других оккупированных территориях Украины.

"Мы видим, что на захваченных территориях Россия точно так же назначает своих марионеток на формально выборные должности, как она это делала в Крыму. Мы видим попытки провести имитационные референдумы для "узаконивания" оккупации – точно такие же, как в Крыму. Мы видим репрессии, внесудебные расправы, похищения людей, пытки, изнасилования и фильтрационные операции – такие, как в Буче и Ирпени, – некоторые из которых мы видели ранее и видим сейчас в Крыму", – сказал Блинкен.

23 августа начался второй саммит Крымской платформы. Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что саммит "позитивно удивит" количеством и уровнем представителей.

В своем выступлении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что предтечей сегодняшней полномасштабной войны России против Украины стала незаконная оккупация Крыма в 2014 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Крымской платформе пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и призвал Россию прекратить полномасштабную войну.

На саммите также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сказал, что вторжение России должно завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Сергей Бережной

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