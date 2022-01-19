"Мы придем с масштабными санкциями". В Евросоюзе предупредили Россию насчет Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и союзники готовы ввести масштабные санкции против России, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Об этом она сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы придем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – заявила она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в ЕС "поддерживают диалог с Россией, но не приемлют попыток разделить Европу на сферы влияния".

В конце декабря 2021 года глава Еврокомиссии заявила, что уже готовы масштабные санкции, которые будут введены против России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

18 января 2022 года президент Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против России.

Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину.

сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину. 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что санкции нужно вводить на упреждение.

Читайте также: глава МИД Австралии об угрозе атаки РФ: Мы поддерживаем Украину, наших близких партнеров

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.