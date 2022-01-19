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"Мы придем с масштабными санкциями". В Евросоюзе предупредили Россию насчет Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 15:50
Урсула фон дер Ляйен (Фото – EPA)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и союзники готовы ввести масштабные санкции против России, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы придем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – заявила она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в ЕС "поддерживают диалог с Россией, но не приемлют попыток разделить Европу на сферы влияния".

"Мы придем с масштабными санкциями". В Евросоюзе предупредили Россию насчет Украины

В конце декабря 2021 года глава Еврокомиссии заявила, что уже готовы масштабные санкции, которые будут введены против России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

  • 18 января 2022 года президент Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против России.
  • Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину.
  • 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что санкции нужно вводить на упреждение. 

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Александр Матвиенко
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