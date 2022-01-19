"Мы придем с масштабными санкциями". В Евросоюзе предупредили Россию насчет Украины
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и союзники готовы ввести масштабные санкции против России, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Об этом она сообщила в Twitter.
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"Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы придем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – заявила она.
Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в ЕС "поддерживают диалог с Россией, но не приемлют попыток разделить Европу на сферы влияния".
В конце декабря 2021 года глава Еврокомиссии заявила, что уже готовы масштабные санкции, которые будут введены против России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.
- 18 января 2022 года президент Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против России.
- Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Зеленский не просит администрацию президента США Байдена ввести дополнительные санкции против РФ до ее возможного нового вторжения в Украину.
- 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что санкции нужно вводить на упреждение.
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