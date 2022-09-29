Мы уже решаем проблему иранских беспилотников – Резников

В Вооруженных Силах уже решают проблему иранских беспилотников Shahed-136, даже научились их глушить. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, решит ли Украина проблему иранских беспилотников, он ответил: "Мы уже решаем ее. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба".

Резников отметил, что ВСУ сбивают большое количество этих БПЛА. "Наши научились их глушить", – сказал он.

Также Украина обратилась к партнерам с запросом об экспертизе. "Я им сказал, что мы дадим вам их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", – сообщил глава Минобороны.

СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. Имеет дельтаобразное треугольное крыло.

20 сентября украинская ПВО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

Читайте также: Тема дня "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранским Shahed 136: что это и как сбивать

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.