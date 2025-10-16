"Мы в середине". В НАТО оценили стадию российско-украинской войны
В НАТО сейчас не видят признаков того, что российско-украинская война приближается к завершению. Об этом на брифинге перед встречей министров обороны стран НАТО сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
"Относительно стадии войны: я думаю, что мы в середине войны. Мы все хотели бы, чтобы это был конец войны, но фактические тенденции на поле боя свидетельствуют о середине длительного конфликта", – сказал он.
В то же время он не видит никаких признаков, что массированные обстрелы, которые устраивает Россия последние несколько месяцев, как-то подорвали волю украинцев к борьбе.
"На самом деле, это, вероятно, дало прямо противоположный эффект. Стойкость украинского народа является абсолютно удивительной", – сказал представитель Альянса.
Комментируя российские настроения, он отметил, что диктатор Владимир Путин приложил большие усилия, чтобы последствия ощущались преимущественно далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Это касается в частности набора в ряды оккупационной армии.
"Элиты, являющиеся центральными для его власти, испытывают гораздо меньше боли", – прокомментировал чиновник НАТО.
- 15 октября Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление.
- В то же время на некоторых участках фронта у россиян есть определенные успехи – по оценке НАТО, причиной стали нехватка у ВСУ укреплений, особенности рельефа и растянутость украинских сил.
- Несмотря на продвижение армии РФ, в Альянсе считают "крайне маловероятным" то, что украинская оборона посыплется.
