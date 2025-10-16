"Ми в середині". В НАТО оцінили стадію російсько-української війни

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У НАТО не бачать наразі ознак того, що російсько-українська війна наближається до завершення. Про це на брифінгу перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО сказав один із високопосадовців Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Щодо стадії війни: я думаю, що ми в середині війни. Ми всі хотіли б, щоб це був кінець війни, але фактичні тенденції на полі бою свідчать про середину тривалого конфлікту", – сказав він.

Водночас він не бачить жодних ознак, що масовані обстріли, які влаштовує Росія останні кілька місяців, якось підірвали волю українців до боротьби.

"Насправді, це, ймовірно, мало прямо протилежний ефект. Стійкість українського народу є абсолютно дивовижною", – сказав представник Альянсу.

Коментуючи російські настрої, він наголосив, що диктатор Володимир Путін доклав великих зусиль, щоб наслідки відчувалися переважно далеко від Москви й Санкт-Петербурга. Це стосується зокрема набору до лав окупаційної армії.

"Еліти, які є центральними для його влади, відчувають набагато менше болю", – прокоментував високопосадовець НАТО.