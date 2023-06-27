CNN: Запад предупредил Киев не бить по РФ во время "мятежа" Пригожина. ГУР не комментирует

Союзники якобы проводили "разъяснительную работу" с украинскими чиновниками, предупреждая не использовать хаос для ударов по РФ во время "мятежа" главаря боевиков ПВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного западного чиновника.

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По его словам, союзники были обеспокоены тем, что Украину и Запад будут воспринимать как тех, кто помогают Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

"Сообщение было не раскачивать здесь лодку", – сказал чиновник.

Сообщение якобы было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и послов. Он отметил, что "мятеж "Пригожина это "внутреннее дело России".

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательной военной технике внутри России", – утверждает чиновник.

Он пояснил, что на Западе просто не хотели "кормить нарратив" о том, что "мятеж" является их инициативой.

"Этого всегда хотели россияне, доказывая, что существуют угрозы российскому суверенитету", – отметил он.

В Главном управлении разведки Минобороны ответили LIGA.net, что пока не комментируют данную информацию.

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