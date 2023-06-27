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CNN: Запад предупредил Киев не бить по РФ во время "мятежа" Пригожина. ГУР не комментирует

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 11:40
CNN: Запад предупредил Киев не бить по РФ во время
Евгений Пригожин (Скриншот по видео)

Союзники якобы проводили "разъяснительную работу" с украинскими чиновниками, предупреждая не использовать хаос для ударов по РФ во время "мятежа" главаря боевиков ПВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного западного чиновника.

По его словам, союзники были обеспокоены тем, что Украину и Запад будут воспринимать как тех, кто помогают Пригожину и угрожают российскому суверенитету.

"Сообщение было не раскачивать здесь лодку", – сказал чиновник.

Сообщение якобы было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и послов. Он отметил, что "мятеж "Пригожина это "внутреннее дело России".

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательной военной технике внутри России", – утверждает чиновник.

Он пояснил, что на Западе просто не хотели "кормить нарратив" о том, что "мятеж" является их инициативой.

"Этого всегда хотели россияне, доказывая, что существуют угрозы российскому суверенитету", – отметил он.

В Главном управлении разведки Минобороны ответили LIGA.net, что пока не комментируют данную информацию.

Читайте также: Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ

Артём Джерипа
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