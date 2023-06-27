CNN: Захід попередив Київ не бити по РФ під час "заколоту" Пригожина. ГУР це не коментує

Союзники нібито проводили "роз'яснювальну роботу" з українськими посадовцями, попереджаючи не використовувати хаос для ударів по РФ під час "заколоту" ватажка бойовиків ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного західного чиновника.

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За його словами, союзники були занепокоєні тим, що Україну та Захід сприйматимуть як тих, хто допомагає Пригожину та загрожує російському суверенітету.

"Повідомлення було не розгойдувати тут човен", – сказав чиновник.

Повідомлення нібито було передано на рівні міністрів закордонних справ, депутатів і через послів. Він зазначив, що "заколот" Пригожина це "внутрішня справа Росії".

"Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальній військовій техніці всередині Росії", – стверджує чиновник.

Він пояснив, що на Заході просто не хотіли "годувати наратив" про те, що "заколот" є їхньою ініціативою.

"Цього завжди хотіли росіяни, доводячи, що існують загрози російському суверенітету", – зазначив він.

У Головному управлінні розвідки Міноборони відповіли LIGA.net, що поки не коментують цю інформацію.

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