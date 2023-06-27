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CNN: Захід попередив Київ не бити по РФ під час "заколоту" Пригожина. ГУР це не коментує

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 11:40
CNN: Захід попередив Київ не бити по РФ під час
Євген Пригожин (Скриншот з відео)

Союзники нібито проводили "роз'яснювальну роботу" з українськими посадовцями, попереджаючи не використовувати хаос для ударів по РФ під час "заколоту" ватажка бойовиків ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного західного чиновника.

За його словами, союзники були занепокоєні тим, що Україну та Захід сприйматимуть як тих, хто допомагає Пригожину та загрожує російському суверенітету.

"Повідомлення було не розгойдувати тут човен", – сказав чиновник.

Повідомлення нібито було передано на рівні міністрів закордонних справ, депутатів і через послів. Він зазначив, що "заколот" Пригожина це "внутрішня справа Росії".

"Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальній військовій техніці всередині Росії", – стверджує чиновник.

Він пояснив, що на Заході просто не хотіли "годувати наратив" про те, що "заколот" є їхньою ініціативою.

"Цього завжди хотіли росіяни, доводячи, що існують загрози російському суверенітету", – зазначив він.

У Головному управлінні розвідки Міноборони відповіли LIGA.net, що поки не коментують цю інформацію.

Читайте також: Пригожин пояснив, нащо "вагнерівці" йшли на Москву: Протест, не хотіли скидати владу РФ

Артем Джеріпа
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