Под Офисом президента на Банковой решили залить каток - фото

Монтаж катка под Офисом президента (Фото - Алексей Мкртчян - Facebook)

В Киеве под зданием Офиса президента на улице Банковой монтируют каток. Об этом сообщает ТСН.

Вчера вечером привезли стройматериалы, ночью место огородили. Площадь катка - 12 на 24 метра, его устанавливают в рамках социального проекта "Зимняя страна на ВДНХ". Открыть каток планируется 28-29 декабря.

Директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин сообщил ТСН, что каток строится для популяризации проекта "Зимняя страна на ВДНХ". Катание на катке будет бесплатным, но аренды коньков не предусмотрено.