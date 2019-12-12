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Под Офисом президента на Банковой решили залить каток - фото

Под Офисом президента на Банковой решили залить каток - фото - Фото
Монтаж катка под Офисом президента (Фото - Алексей Мкртчян - Facebook)
12.12.2019, 13:01

Во время нормандского саммита на Банковой проходила протестная акция

В Киеве под зданием Офиса президента на улице Банковой монтируют каток. Об этом сообщает ТСН.

Вчера вечером привезли стройматериалы, ночью место огородили. Площадь катка - 12 на 24 метра, его устанавливают в рамках социального проекта "Зимняя страна на ВДНХ". Открыть каток планируется 28-29 декабря.

Директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин сообщил ТСН, что каток строится для популяризации проекта "Зимняя страна на ВДНХ". Катание на катке будет бесплатным, но аренды коньков не предусмотрено.

  • 8 декабря под Офисом президента началась акция "Стража на Банковой", участники разбили перед ОП палатки и обещали "следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом.
  • В ночь с 9 на 10 декабря организаторы акции заявили, что к утру палаточный лагерь будет свернут, поскольку Зеленский "не сдал национальных интересов Украины".
  • 10 декабря Зеленский заявил, что акция под ОП стала "козырем" в руках Путина.

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протесты офис президента каток
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