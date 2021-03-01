На должность главы САП претендуют 111 человек: среди них бывший прокурор ГПУ и депутат

Заявления на участие в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали 111 человек. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

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Всего на вакантные должности в САП подались 169 претендентов: 111 человек претендуют на должность главы, 90 – на должность его заместителя, 75 – на должность начальника отдела. 41 человека не допустили к конкурсу из-за формальных оснований. Участие в конкурсе примут 128 человек.

Среди претендентов на должность главы – и.о. главы САП Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, глава парламентского комитета по вопросам правовой политик Андрей Костин, бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуроратуры Сергей Горбатюк и председатель правления Transparency International Ukraine Андрей Вишневский.

Следующим этапом конкурса после тестирования станет собеседование. Кандидатов на должность главы САП и его заместителя проверят на полиграфе.

Победителя планируют определить на основании его позиции в рейтинге после прохождения всех этапов конкурса. Проводить итоговое голосование за потенциального победителя комиссия не будет.

Посольства США и ЕС в Украине заявили, что от выбора главы САП зависит будущая поддержка Украины.

Вадим Ребрина

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