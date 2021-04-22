На Донбассе из-за обстрела боевиков России погиб украинский военный

В результате обстрела вооруженными формированиями России украинских позиций один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Север.

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О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия также работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

С начала года боевики все чаще нарушают перемирие на Донбассе. 31 марта РФ в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля. С начала года погибли 30 украинских военных, большинство – от пуль снайперов.

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Станислав Стороженко

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