На Донбассе из-за обстрела боевиков России погиб украинский военный
22.04.2021, 12:29
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В результате обстрела вооруженными формированиями России украинских позиций один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Север.
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О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия также работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
- С начала года боевики все чаще нарушают перемирие на Донбассе. 31 марта РФ в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля. С начала года погибли 30 украинских военных, большинство – от пуль снайперов.
- 12 апреля от прицельного обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат 10 ОГШБр Ярослав Карлийчук из Черновицкой области. 18 апреля из-за обстрела боевиков погиб еще один боец ВСУ.
- 20 апреля сообщалось, что Россия согласилась на предложения Украины по ужесточению мер контроля за перемирием на Донбассе.
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