На Донбассе оккупанты убили украинского военного
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом сообщается в Facebook группировки.
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Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.
Один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
При этом штаб Операции объединенных сил в своей вечерней сводке о потерях не сообщает. По информации штаба, было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков. В частности, возле Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Потерь в результате обстрелов нет, сообщили в штабе.
- С начала года боевики все чаще нарушают перемирие на Донбассе. 31 марта РФ в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля. С начала года погибли 30 украинских военных, большинство – от пуль снайперов.
- Также с конца марта Россия стягивает войска к границам Украины. Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины.
- Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускает фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.
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