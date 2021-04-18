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На Донбассе оккупанты убили украинского военного

18.04.2021, 19:51
На Донбассе оккупанты убили украинского военного - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом сообщается в Facebook группировки.

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Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

При этом штаб Операции объединенных сил в своей вечерней сводке о потерях не сообщает. По информации штаба, было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков. В частности, возле Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Потерь в результате обстрелов нет, сообщили в штабе.

Читайте также: Радио Свобода сняло видео обстрела украинских позиций под Горловкой



Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс
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