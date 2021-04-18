Радио Свобода сняло видео обстрела украинских позиций под Горловкой
18.04.2021, 16:33
Скриншот с видео
Журналисты Радио Свобода сняли обстрел со стороны контролируемых Россией боевиков украинских позиций возле Горловки Донецкой области.
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Боевики продолжают вести провокационный огонь, обстреливая украинских военных, пишет издание. В том числе стреляют из тяжелого вооружения.
Ночью украинских военных обстреливали из стрелкового оружия. Погибших нет.
- С начала года боевики все чаще нарушают перемирие на Донбассе. 31 марта РФ в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля. С начала года погибли 30 украинских военных, большинство – от пуль снайперов.
- Также с конца марта Россия стягивает войска к границам Украины. Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины.
- Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускает фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.
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