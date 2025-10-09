На Донетчине повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
На оккупированной россиянами части Донецкой области была повреждена часть аммиакопровода "Тольятти – Одесса", сообщила обладминистрация.
По ее данным, линейная часть магистрального аммиакопровода была повреждена между населенными пунктами Русин Яр и Яблоновка Ильиновской громады:
"Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым – это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", – пояснили в обладминистрации.
Там отметили, что обследовать место обстрела невозможно, поскольку это временно оккупированная территория.
"Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду; распространение облака – в направлении Дружковки, возможен запах", – добавили в сообщении.
По словам властей, нет причин для "чрезмерной реакции" из-за инцидента: "В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице – это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях".
Обладминистрация не указывает, что привело к повреждению объекта.
Ранее Министерство обороны оккупантов обвинило украинские войска в якобы минировании и подрыве этого аммиакопровода. Ведомство РФ также опубликовало видео, как утверждается, с места происшествия (кадр из него в начале текста).
- В 2023-м россияне в течение двух недель прицельно обстреливали магистральный аммиакопровод в Харьковской области.
- 6 октября 2025 года ГПСУ сообщила, что Силы обороны отбили российский механизированный штурм вблизи Константиновки.
Комментарии (0)