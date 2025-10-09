На Донетчине повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

Транспортировка аммиака по этому участку была остановлена еще в 2014-м и жизни людей ничего не угрожает, заявили областные власти

Как утверждается, аммиакопровод "Тольятти - Одесса" (Кадр из видео Минобороны страны-агрессора)

На оккупированной россиянами части Донецкой области была повреждена часть аммиакопровода "Тольятти – Одесса", сообщила обладминистрация.

По ее данным, линейная часть магистрального аммиакопровода была повреждена между населенными пунктами Русин Яр и Яблоновка Ильиновской громады:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"Самое важное: жизни людей ничего не угрожает. Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым – это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", – пояснили в обладминистрации.

Там отметили, что обследовать место обстрела невозможно, поскольку это временно оккупированная территория.

"Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду; распространение облака – в направлении Дружковки, возможен запах", – добавили в сообщении.

По словам властей, нет причин для "чрезмерной реакции" из-за инцидента: "В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице – это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях".

Обладминистрация не указывает, что привело к повреждению объекта.

Ранее Министерство обороны оккупантов обвинило украинские войска в якобы минировании и подрыве этого аммиакопровода. Ведомство РФ также опубликовало видео, как утверждается, с места происшествия (кадр из него в начале текста).