На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

Транспортування аміаку цією ділянкою було зупинено ще у 2014-му й життю людей нічого не загрожує, заявила обласна влада

Як стверджується, аміакопровід "Тольятті - Одеса" (Кадр з відео Міноборони країни-агресорки)

На окупованій росіянами частині Донеччині було пошкоджено частину аміакопроводу "Тольятті – Одеса", повідомила обладміністрація.

За її даними, лінійну частину магістрального аміакопроводу було пошкоджено між населеними пунктами Русин Яр та Яблунівка Іллінівської громади:

Мапа: Deepstate

"Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим – це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", – пояснили в обладміністрації.

Там зауважили, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це тимчасово окупована територія.

"Вітер південно-східний, до 5 метрів на секунду; поширення хмари – у напрямку Дружківки, можливий запах", – додали у повідомленні.

За словами влади, немає причин для "надмірної реакції" через інцидент: "У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни".

Обладміністрація не вказує, що спричинило пошкодження об'єкта.

Раніше Міністерство оборони окупантів звинуватило українські війська у нібито замінуванні та підриві цього аміакопроводу. Відомство РФ також опублікувало відео, як стверджується, з місця події (кадр з нього на початку тексту).